Тухель высказался о роли Лукаку в "Челси"
Фото: инстаграм Лукаку\Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением о роли нападающего Ромелу Лукаку в командных построениях.
"Мы делаем все для того, чтобы помочь ему. Это вообще неправильный вопрос, потому что он делает акцент на одном футболисте.
Он ключевой игрок, мы хотим, чтобы он был нашим ключевым игроком, но такая постановка вопроса неверна. И, вообще говоря, такие дискуссии все время возникают и по поводу других футболистов.
Это командный вид спорта, а не игра, в которой десять человек обслуживают одиннадцатого.
"Челси" в такой футбол не играет. Каждый игрок работает на благо команды – и никак иначе", – сказал немецкий специалист.
Напомним, что прошлым летом "Челси" заплатил 115 миллионов евро "Интеру" за форварда сборной Бельгии.
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