Тухель высказался о роли Лукаку в "Челси"

Теги челсиромелу лукакутомас тухель

Тухель высказался о роли Лукаку в "Челси"

Фото: инстаграм Лукаку\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением о роли нападающего Ромелу Лукаку в командных построениях.

"Мы делаем все для того, чтобы помочь ему. Это вообще неправильный вопрос, потому что он делает акцент на одном футболисте.

Он ключевой игрок, мы хотим, чтобы он был нашим ключевым игроком, но такая постановка вопроса неверна. И, вообще говоря, такие дискуссии все время возникают и по поводу других футболистов.

Это командный вид спорта, а не игра, в которой десять человек обслуживают одиннадцатого.

"Челси" в такой футбол не играет. Каждый игрок работает на благо команды – и никак иначе", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что прошлым летом "Челси" заплатил 115 миллионов евро "Интеру" за форварда сборной Бельгии.

Также не пропустите: "Реал Сосьедад" ведет переговоры с Ле Норманом о продлении контракта. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" надолго теряет Умтити

"Барселона" надолго теряет Умтити

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов