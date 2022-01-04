Тухель высказался о ситуации с Лукаку

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг нападающего команды Ромелу Лукаку.

На прошлой неделе футболист дал скандальное интервью, в котором напрямую выразил недовольство своим положением с стане "синих" и признался в любви "Интеру", после чего пообещал вернуться в миланский клуб.

"Нет никаких сомнений в приверженности Лукаку команде. Он очень предан своему делу. Вот почему это так удивительно. Ромелу никогда не создавал никаких проблем.

Он очень эмоциональный парень. Я надеюсь, что болельщики тоже смогут принять это и поддержать команду. Пришло время двигаться дальше", – сказал немецкий специалист.

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