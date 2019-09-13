Тухель высказался о ситуации с Неймаром



Главный тренер ПСЖ Томас Тухель выразил удовлетворение тем, что бразильский нападающий Неймар вернулся в состав команды.

"Неймар вернулся в состав очень вовремя, так как Мбаппе и Кавани травмированы. Я очень рад, что он в команде. Я верю, что Неймар сделает все, чтобы помочь команде добиться намеченных целей.

Ему легко живется в Париже. Если мы опять будем обсуждать, что сказал Ней, его отец, "Барселона"... От этого можно сойти с ума, поэтому я предпочитаю смотреть вперед", - приводит слова Тухеля Goal.com.

Напомним, что в летнее трансферное окно 27-летний Неймар хотел покинуть ПСЖ и перейти в свой бывший клуб "Барселону". Также форвардом интересовались "Реал" и "Ювентус". Впрочем, ни одному из клубов не удалось договориться с французами по сумме трансфера, поэтому бразилец остался в ПСЖ.

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