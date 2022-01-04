Тухель высказался о ситуации с продлением контракта Рюдигера

Фото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о ситуации с контракт защитника команды Антонио Рюдигера, который рассчитан до конца нынешнего сезона. Представители игрока уже могут вести переговоры с другими клубами.

"Будущее я предсказывать не умею. Я не знаю, общались ли его агенты с иными командами, если вы об этом знаете – ну ладно.

Конечно, это возможно, поскольку на дворе январь, а новый контракт с нами он еще не подписал. Но, насколько я понимаю, наш клуб ведет переговоры с ним. Антонио хорошо знает мои требования, знает, что я ценю возможность работать с ним.

Уровень его игры по-прежнему невероятно высок, он выдающийся. И не может быть никаких сомнений в том, что из-за этого ситуация вызывает тревогу.

Моя точка зрения известна, и клуб изо всех сил старается добиться результата, ведет переговоры. В этом смысле мало что изменилось", – сказал немецкий специалист.

Ранее стало известно, что мадридский "Реал" отказался от Рюдигера.

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