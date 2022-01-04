Тухель высказался о ситуации с продлением контракта Рюдигера

Теги челсиантонио рюдигертомас тухель

Тухель высказался о ситуации с продлением контракта РюдигераФото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о ситуации с контракт защитника команды Антонио Рюдигера, который рассчитан до конца нынешнего сезона. Представители игрока уже могут вести переговоры с другими клубами.

"Будущее я предсказывать не умею. Я не знаю, общались ли его агенты с иными командами, если вы об этом знаете – ну ладно.

Конечно, это возможно, поскольку на дворе январь, а новый контракт с нами он еще не подписал. Но, насколько я понимаю, наш клуб ведет переговоры с ним. Антонио хорошо знает мои требования, знает, что я ценю возможность работать с ним.

Уровень его игры по-прежнему невероятно высок, он выдающийся. И не может быть никаких сомнений в том, что из-за этого ситуация вызывает тревогу.

Моя точка зрения известна, и клуб изо всех сил старается добиться результата, ведет переговоры. В этом смысле мало что изменилось", – сказал немецкий специалист.

Ранее стало известно, что мадридский "Реал" отказался от Рюдигера.

Также не пропустите: Лунин выйдет в стартовом составе "Реала" в матче с "Алькояно". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" не делал предложения по Мбаппе

"Реал" не делал предложения по Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов