Тухель высказался о ситуации с Рабьо

Наставник ПСЖ Томас Тухель высказался о ситуации с полузащитником его команды Адрианом Рабьо.

Напомним, что футболист отказался продлевать контракт с клубом и стремится уйти из стана парижан как можно скорее.

"Это непростая ситуация, но Рабьо - не первый футболист, который сталкивается с подобным. Главное, что он работает и продолжает оставаться профессионалом. Это то, чего я от него жду. Адриан - по-прежнему игрок ПСЖ, а на трансферном рынке может произойти что угодно" - приводит слова Тухеля Marca.

В текущем сезоне 23-летний Рабьо сыграл за ПСЖ 20 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

По данным СМИ, хавбек уже отклонил предложение "Тоттенхэма" и договорился с "Барселоной". | http://soccernews.ru