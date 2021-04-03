Тухель высказался о составе "Челси"

Фото инстаграм "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель дал понять, что нынешний состав команды его полностью устраивает.

"Конечно, у меня есть идеи касательно усиления состава. Но, честно говоря, даже если на "Челси" наложат трансферный бан, я всё равно буду счастлив. С имеющимися ресурсами мы всё равно сможем выйти на следующий уровень", - приводит слова Тухеля Goal.com.

Напомним, что "Челси" не мог покупать новых футболистов летом 2019-го и в январе 2020 года. Зато прошлым летом клуб потратил на трансферы почти 250 миллионов евро.

"Синие" идут на четвёртое месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 20 очков.

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