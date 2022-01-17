Тухель высказался о своем будущем в "Челси"

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель заявил, что он надеется отработать полностью свой контракт с английским клубом.

"Мой контракт действует до 2024 года, и я надеюсь отработать его полностью. Впрочем, как показывает история, сделать это непросто, но я надеюсь, что мне это удастся. Я счастлив в "Челси". Но, чтобы остаться, нужно демонстрировать результаты. Я отвечаю за создание в клубе атмосферы, которая способствует успеху", - приводит слова Тухеля Sky Sports.

48-летний Тухель тренирует "Челси" с января 2021 года. Под его руководством "аристократы" выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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