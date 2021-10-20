Тухель высказался о возможном переходе Холанда в "Челси"

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал информацию о том, что клуб проявляет интерес к норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

"В "Челси" мы неоднократно говорили о Холанде, в том числе и минувшим летом. Но в тот момент его покупка была нереально. Эрлинг является потрясающим футболистом и лидером "Боруссии". Можем ли мы купить его при условии наличия Лукаку? Мы можем обсудить то, как они будут играть вместе. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель", - приводит слова Тухеля Bild.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 10 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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