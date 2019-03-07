Тухель высказался о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов
Наставник ПСЖ Томас Тухель высказался о вылете своей команды из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что в первом матче 1/8 финала турнира на "Олд Траффорд" парижане выиграли со счётом 2:0, но в ответной встрече на "Парк де Пренс" манкунианцы взяли реванш, победив 3:1.
"Мы подарили сопернику два гола в первом тайме, хотя игра была полностью под нашим контролем. У нас было много моментов в отличие от соперника, но второй гол забили именно они. Это совершенно нелепый результат. Мне этот матч напоминает поражение от "Генгама" в Кубке Лиги. Это был необъяснимый поединок с тремя пенальти в наши ворота. Я не чувствовал, что "МЮ" приехал за победой, но они одержали её. Поздравляю! Что касается пенальти, мне показалось, что мяч не шёл в ворота, а значит нет смысла ставить пенальти. Правило нужно уточнить", - сказал Тухель.
Стоит отметить, что ПСЖ вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала в третий раз подряд. В прошлом году французский гранд уступил "Реалу", а в позапрошлом - "Барселоне".
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Проклятие 1/8 для Парижа: "Манчестер Юнайтед" вырывает у ПСЖ путевку в четвертьфинал ЛЧ
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