Тухель высказался о "Ювентусе" без Роналду
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением о влиянии на "Ювентус" ухода нападающего Криштиану Роналду.
"Время покажет, но, думаю, ни для кого не секрет, что любая команда, потеряв Роналду, станет слабее, поскольку он входит в число лучших футболистов в истории. Они потеряли великого чемпиона и яркую личность.
Но и без Роналду можно выигрывать матчи и быть сильными. У них опытная команда, талантливая, также там хороший тренер. У них огромный опыт, в том числе в ЛЧ. В начале сезона у "Ювентуса" были сложности, но в ЛЧ они всегда убедительны.
Легко выставить нас фаворитами, в таком случае у соперника мотивация возрастает. И нам надо это принять – мы ведь выиграли турнир. Не секрет, что мы любим статус аутсайдера, претендента. Так оно и есть, на мой взгляд", – сказал немецкий специалист.
Игра между "Челси" и "Ювентусом" пройдет завтра, 29 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).
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