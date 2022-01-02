Тухель высказался об отрыве "Манчестер Сити" в качестве игры
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в АПЛ.
"Мы не прекратим погоню, не перестанем верить и не остановимся. Возможно, нынешняя ситуация отличается от того, с чем я сталкивался в Бундеслиге, ведь сейчас у нас есть вера.
Нужно правильно оценивать реальность. Нужно не мечтать, а смотреть на вещи реалистично. Это вообще помогает в жизни.
Если смотреть на результаты 2021 года, то нужно признать, что "Сити" опережает нас с "Ливерпулем" где-то на 20 очков. Мы идем за ними следом в этой гонке, но между нами большой разрыв и по числу набранных очков, и по количеству забитых голов.
Я уже говорил об этом, когда пришел в "Челси". Мы должны как можно скорее сократить этот разрыв. Мы с самого начала пытаемся сделать это и не остановимся.
Возможно, на погоню за "Сити" уйдет больше одного сезона, ведь они не перестанут прогрессировать", – сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18