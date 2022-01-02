Тухель высказался об отрыве "Манчестер Сити" в качестве игры

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Тухель высказался об отрыве "Манчестер Сити" в качестве игрыФото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в АПЛ.

"Мы не прекратим погоню, не перестанем верить и не остановимся. Возможно, нынешняя ситуация отличается от того, с чем я сталкивался в Бундеслиге, ведь сейчас у нас есть вера.

Нужно правильно оценивать реальность. Нужно не мечтать, а смотреть на вещи реалистично. Это вообще помогает в жизни.

Если смотреть на результаты 2021 года, то нужно признать, что "Сити" опережает нас с "Ливерпулем" где-то на 20 очков. Мы идем за ними следом в этой гонке, но между нами большой разрыв и по числу набранных очков, и по количеству забитых голов.

Я уже говорил об этом, когда пришел в "Челси". Мы должны как можно скорее сократить этот разрыв. Мы с самого начала пытаемся сделать это и не остановимся.

Возможно, на погоню за "Сити" уйдет больше одного сезона, ведь они не перестанут прогрессировать", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Тухель рассказал о целях "Челси" в АПЛ. | http://soccernews.ru
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