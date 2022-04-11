Тухель высказался об ответном матче с "Реалом"

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча с мадридским "Реалом" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Это невероятно трудное испытание и тяжелая задача, учитывая обстоятельства первого матча и то, где мы играем, против кого мы играем и на какой арене мы будем играть.

Мы недостаточно агрессивно играли в первом матче. К тому же у соперника было явное преимущество с точки зрения физической подготовки, потому что "Реал" весь год играл с пятью заменами, а мы выступаем в самой требовательной лиге и сыграли больше всего матчей за сезон.

Понятно, что нам вряд ли удастся отыграться, но попробовать стоит. Попробовать, это значит сыграть с максимальной отдачей. Отдадим все силы без оглядки на шансы добиться нужного результата. Это большой матч, большой футбольный вечер, и мы постараемся проявить себя лучше, чем в первом матче", - сказал немецкий специалист.

Напомним, что в первом матче "Реал" выиграл со счетом 3:1.

Ответная встреча состоится уже завтра, 12 апреля, на "Сантьяго Бернабеу". Начало игры запланировано на 22:00.

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