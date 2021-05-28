Тухель высказался перед финалом Лиги Чемпионов
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити".
"Я никогда не позиционировал бы этот матч в духе "я против Гвардиолы". У нас завтра не теннисный матч. Пеп подготовит свою команду как можно лучше, а я – свою.
У нас был опыт в двух матчах в разных турнирах против "Манчестер Сити". Два разных матча с двумя разными составами. Мы понимаем, насколько храбро и отважно нам нужно сыграть в некоторых аспектах.
Всегда сложно играть против "Сити", "Баварии" или "Барселоны", если Пеп сидит на тренерской скамье. Он вызывает огромное доверие, добивается успеха и обладает характером победителя.
Возможно, на данный момент они являются самой сильной командой в Европы и мире. Они сильно оторвались от нас в чемпионате, но мы сократили разрыв за 90 минут на "Уэмбли" (в полуфинале Кубка Англии) и снова сделали это в Манчестере", – сказал Тухель.
Также не пропустите: Гвардиола высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стали известны трансферные планы Сульшера
-
Ринат Ахметов рассказал, с кем бы он хотел встретиться в финале Лиги Чемпионов
-
Фанаты "Манчестер Сити" и "Челси" устроили драку перед финалом Лиги Чемпионов
-
Кевин де Брюйне высказался перед финалом Лиги Чемпионов
-
Хамес Родригес исключен из состава сборной Колумбии
-
"Барселона" готова расстаться с Коутиньо
-
Тухель высказался перед финалом Лиги Чемпионов
-
1
Гвардиола высказался о своем будущем
-
Конте ведёт переговоры с "Реалом"
-
Игнашевич оценил уровень сборной России
-
Московское "Динамо" объявило об уходе президента клуба
-
Мухин перешёл из "Локомотива" в ЦСКА
-
Давид Алаба стал игроком "Реала"
-
Агент Слуцкого займётся трудоустройством Хвичи в АПЛ
-
Пирло прокомментировал свой уход из "Ювентуса"
-
"Интер" продлил контракт с основным защитником
-
Лапорта отреагировал на информацию о проблемах со здоровьем у Кумана
-
Nike в 2020 году расторг контракт с Неймаром: названа причина
-
"Торино" назначил нового тренера
-
"Краснодар" назвал лучшего игрока команды в сезоне
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4