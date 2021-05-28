Тухель высказался перед финалом Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити".

"Я никогда не позиционировал бы этот матч в духе "я против Гвардиолы". У нас завтра не теннисный матч. Пеп подготовит свою команду как можно лучше, а я – свою.

У нас был опыт в двух матчах в разных турнирах против "Манчестер Сити". Два разных матча с двумя разными составами. Мы понимаем, насколько храбро и отважно нам нужно сыграть в некоторых аспектах.

Всегда сложно играть против "Сити", "Баварии" или "Барселоны", если Пеп сидит на тренерской скамье. Он вызывает огромное доверие, добивается успеха и обладает характером победителя.

Возможно, на данный момент они являются самой сильной командой в Европы и мире. Они сильно оторвались от нас в чемпионате, но мы сократили разрыв за 90 минут на "Уэмбли" (в полуфинале Кубка Англии) и снова сделали это в Манчестере", – сказал Тухель.

Также не пропустите: Гвардиола высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru