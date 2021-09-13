Тухель высказался перед матчем с "Зенитом" в ЛЧ

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Тухель высказался перед матчем с "Зенитом" в ЛЧФото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Был ли успех в Лиге чемпионов в прошлом сезоне самым большим достижением в вашей тренерской карьере?

– Если бы мне пришлось давать быстрый ответ, я бы сказал "да", однако я считаю, что трудно оценивать свои достижения, кто хочет быть судьей в этом? Кому это интересно? Вместе с моим штабом и командой мы стараемся быть лучшими, какими только можем быть. Я делал это, когда был тренером команды U14 в академии, и я делаю это сейчас.

Если говорить о трофеях, то да, это самый большой титул, который я выиграл, но мне кажется, что это было очень давно – и так и должно быть. Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов, это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, и это именно то, что нам нужно.

– Вы говорили о том, что не сделали решающий шаг с ПСЖ, а затем сделали его с "Челси", но вы не играли с лондонцами на ранней стадии ЛЧ. Нужно ли вам пройти весь путь от начала до конца, чтобы действительно выиграть турнир?

– Я никогда не чувствовал, что это проблема – сменить Лэмпарда после группового этапа и принять его работу. Нет ощущения, что это не мой титул или что я выиграл только половину Лиги чемпионов, но я знаю, что Фрэнк сыграл свою роль. Я отвечал за финал и стадию плей-офф, и это была моя команда.

Мы не отрицаем работу, которую проделал Фрэнк, но я не думаю, что мне нужно доказывать, что я могу вывести команду из группы. Это не имеет никакого отношения к делу, ваш вопрос подразумевает, что мы хотим выиграть его снова, но мы должны признать, насколько это сложно.

Мы не стесняемся говорить, что боремся за победу в каждом турнире, и завтра мы будем биться за 3 очка. Это может показаться скучным, но это так, и завтра мы хотим хорошо стартовать, хотим посмотреть, как далеко заведет нас это путешествие. Я надеюсь, что смогу доказать вам, что могу вести клуб до конца, и мы начнем путь с позитивным настроем, – приводит слова тренера официальный сайт "Зенита".

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