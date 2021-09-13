Тухель высказался перед матчем с "Зенитом" в ЛЧ
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
– Был ли успех в Лиге чемпионов в прошлом сезоне самым большим достижением в вашей тренерской карьере?
– Если бы мне пришлось давать быстрый ответ, я бы сказал "да", однако я считаю, что трудно оценивать свои достижения, кто хочет быть судьей в этом? Кому это интересно? Вместе с моим штабом и командой мы стараемся быть лучшими, какими только можем быть. Я делал это, когда был тренером команды U14 в академии, и я делаю это сейчас.
Если говорить о трофеях, то да, это самый большой титул, который я выиграл, но мне кажется, что это было очень давно – и так и должно быть. Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов, это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, и это именно то, что нам нужно.
– Вы говорили о том, что не сделали решающий шаг с ПСЖ, а затем сделали его с "Челси", но вы не играли с лондонцами на ранней стадии ЛЧ. Нужно ли вам пройти весь путь от начала до конца, чтобы действительно выиграть турнир?
– Я никогда не чувствовал, что это проблема – сменить Лэмпарда после группового этапа и принять его работу. Нет ощущения, что это не мой титул или что я выиграл только половину Лиги чемпионов, но я знаю, что Фрэнк сыграл свою роль. Я отвечал за финал и стадию плей-офф, и это была моя команда.
Мы не отрицаем работу, которую проделал Фрэнк, но я не думаю, что мне нужно доказывать, что я могу вывести команду из группы. Это не имеет никакого отношения к делу, ваш вопрос подразумевает, что мы хотим выиграть его снова, но мы должны признать, насколько это сложно.
Мы не стесняемся говорить, что боремся за победу в каждом турнире, и завтра мы будем биться за 3 очка. Это может показаться скучным, но это так, и завтра мы хотим хорошо стартовать, хотим посмотреть, как далеко заведет нас это путешествие. Я надеюсь, что смогу доказать вам, что могу вести клуб до конца, и мы начнем путь с позитивным настроем, – приводит слова тренера официальный сайт "Зенита".
Также не пропустите: Названа сумма отступных Кашшаи за увольнение из РФС. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тухель высказался перед матчем с "Зенитом" в ЛЧ
-
Нагельсманн проанализировал "Барселону" перед матчем в Лиге чемпионов
-
Мюллер поделился ожиданиями от матча с "Барселоной" в ЛЧ
-
Тухель высказался о форме Чилуэлла
-
Очередная потеря ЦСКА, неожиданное поражение "Динамо" и уверенная победа "Спартака": все результаты 7-го тура РПЛ
-
"Ростов" не сумел в большинстве обыграть "Краснодар" в матче РПЛ
-
В "Барселоне" отреагировали на яркие слова Кумана
-
Президент Ла Лиги: "Реал" может подписать и Мбаппе, и Холанда"
-
Стали известны приоритеты Холанда при выборе нового клуба
-
Названа сумма отступных Кашшаи за увольнение из РФС
-
"Рубин" обыграл "Урал" в матче РПЛ
-
Хабиб ярко отреагировал на феерический дебют Роналду за "МЮ"
-
Бруну Фернандеш готов продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Шевченко оценил игру "Милана" под руководством Пиоли
-
В "Валенсии" сообщили подробности травмы Черышева
-
Почеттино ярко высказался о переходе Месси в ПСЖ
-
Павел Погребняк высказался о возможном завершении карьеры
-
Бэйл выбыл из строя на длительный срок
-
Комментатор Денис Казанский назвал причину ухода с канала "Матч ТВ"
-
Главный судья РФС ушел в отставку
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4