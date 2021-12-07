Тухель высказался перед матчем с "Зенитом" в ЛЧ

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Зенита".

– Будете ли вы устраивать ротацию? Сыграет ли Кепа?

– Это решение, которое я еще не принял. Мы еще будем тренироваться. На некоторых игроков выпала большая нагрузка, из-за этого пошли травмы на некоторых позициях – например, в центре полузащиты. Но это касается не завтрашней игры, а субботней.

После встречи с "Вест Хэмом" мы отдохнули, но у нас было время. Ребята выглядят свежими и готовы к завтрашнему дню. Но нужно понимать, что матч будет поздним, а уже в субботу у нас игра с "Лидсом". Будет мало времени для отдыха и сна, а соперник будет готовиться к встрече с нами всю неделю. Надо будет некоторым игрокам предоставить отдых.

– Вы уже вышли в плей-офф. Будете ли тестировать что-то в среду?

– Я тоже чувствую, что у игроков есть намерение наиграть какие-то вещи, попробовать что-то новое. Но нам нужна победа, ведь все ненавидят проигрывать. Не имеет значения статус команды – мы будем играть в полную силу.

– Как на команду влияют травмы?

– Конечно, травмы влияют не только на команду, но и на здоровых игроков — они вынуждены играть больше. Но мы с этим можем справиться. Когда играешь несколько раз в неделю, надо устраивать ротацию состава. Это влияет на нас, особенно если матч на выезде. Не стоит забывать и о разнице во времени — это тоже повлияет на нас. Но это часть нашей работы, – сказал немецкий специалист.

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