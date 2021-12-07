Тухель высказался перед матчем с "Зенитом" в ЛЧ

Теги челсилига чемпионов уефазенит санкт-петербург

Тухель высказался перед матчем с "Зенитом" в ЛЧФото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Зенита".

– Будете ли вы устраивать ротацию? Сыграет ли Кепа?

– Это решение, которое я еще не принял. Мы еще будем тренироваться. На некоторых игроков выпала большая нагрузка, из-за этого пошли травмы на некоторых позициях – например, в центре полузащиты. Но это касается не завтрашней игры, а субботней.

После встречи с "Вест Хэмом" мы отдохнули, но у нас было время. Ребята выглядят свежими и готовы к завтрашнему дню. Но нужно понимать, что матч будет поздним, а уже в субботу у нас игра с "Лидсом". Будет мало времени для отдыха и сна, а соперник будет готовиться к встрече с нами всю неделю. Надо будет некоторым игрокам предоставить отдых.

– Вы уже вышли в плей-офф. Будете ли тестировать что-то в среду?

– Я тоже чувствую, что у игроков есть намерение наиграть какие-то вещи, попробовать что-то новое. Но нам нужна победа, ведь все ненавидят проигрывать. Не имеет значения статус команды – мы будем играть в полную силу.

– Как на команду влияют травмы?

– Конечно, травмы влияют не только на команду, но и на здоровых игроков — они вынуждены играть больше. Но мы с этим можем справиться. Когда играешь несколько раз в неделю, надо устраивать ротацию состава. Это влияет на нас, особенно если матч на выезде. Не стоит забывать и о разнице во времени — это тоже повлияет на нас. Но это часть нашей работы, – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Нагельсманн серьезно настроен на матч против "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" сумел получить более выгодные условия для завершения реконструкции "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" сумел получить более выгодные условия для завершения реконструкции "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов