Тухель высказался по поводу предстоящего матча с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Атлетико" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Нам предстоит серьезное испытание. У "Атлетико" большой опыт еврокубковых противостояний. И у них прекрасный тренер. Хотим показать в этом матче все наши лучшие качества.
Все знают чего ожидать от встречи с командой Симеоне. Нам предстоит настоящий бой против опытного соперника с сильной психологией", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Атлетико" и "Челси" пройдет завтра, 23 февраля.
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