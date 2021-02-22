Тухель высказался по поводу предстоящего матча с "Атлетико" в Лиге Чемпионов

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Тухель высказался по поводу предстоящего матча с "Атлетико" в Лиге ЧемпионовГлавный тренер "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Атлетико" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Нам предстоит серьезное испытание. У "Атлетико"  большой опыт еврокубковых противостояний. И у них прекрасный тренер. Хотим показать в этом матче все наши лучшие качества.

Все знают чего ожидать от встречи с командой Симеоне. Нам предстоит настоящий бой против опытного соперника с сильной психологией", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между  "Атлетико" и "Челси" пройдет завтра, 23 февраля.

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