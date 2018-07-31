Тухель выступил против продажи номинально пятого вратаря ПСЖ

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Тухель выступил против продажи номинально пятого вратаря ПСЖНовоиспеченный главный тренер ПСЖ Томас Тухель выступил против продажи номинально пятого вратаря своей команды Реми Декампа.

Так, по сведениям RMC Sport, 22-летний вратарь был близок к уходу в аренду в один из клубов Лиги 2, однако наставник парижан заблокировал его уход, так как рассчитывает оценить его уровень игры во время ближайших тренировок команды.

На сегодняшний день Декамп проигрывает конкуренцию за место в составе команды Джанлуиджи Буффону, Альфонсу Ареоля, Кевину Траппу и Себастьяну Сибуа.

Напомним, ПСЖ близок к продаже своего вингера за 50 миллионов евро. | soccernews.ru

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