Тухель выступил против трансфера хавбека "МЮ" в ПСЖ

Теги псжманчестер юнайтедтомас тухельмаруан феллаини

Тухель выступил против трансфера хавбека "МЮ" в ПСЖТрансфер хавбека "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини в ПСЖ под угрозой срыва.

Как сообщает местная пресса, новый наставник парижан Томас Тухель заблокировал переговоры по бельгийцу, хотя спортивный директор клуба ранее выступал за такой трансфер.

В этом сезоне 30-летний Феллаини провел за "Манчестер Юнайтед" 23 матча во всех турнирах и забил 5 голов.

Не пропустите: Феллаини имеет три варианта продолжения карьеры. | http://soccernews.ru

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