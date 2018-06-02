Тухель выступил против трансфера хавбека "МЮ" в ПСЖ

Трансфер хавбека "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини в ПСЖ под угрозой срыва.

Как сообщает местная пресса, новый наставник парижан Томас Тухель заблокировал переговоры по бельгийцу, хотя спортивный директор клуба ранее выступал за такой трансфер.

В этом сезоне 30-летний Феллаини провел за "Манчестер Юнайтед" 23 матча во всех турнирах и забил 5 голов.

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