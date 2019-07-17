Тухель: "Я еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет покинуть ПСЖ"

Теги псжтомас тухельнеймар

Тухель: "Я еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет покинуть ПСЖ"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал ситуацию с бразильским нападающим Неймаром.

"Я еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет покинуть ПСЖ. Но пусть это останется между ним и клубом", - приводит слова Тухеля RMC. 

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в свой бывший клуб "Барселону", из которой он перешел в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро. Парижский клуб готов продать игрока, но именно за эту же сумму.

Не пропустите: ПСЖ серьезно пригрозил Неймару. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В регламенте английской Премьер-лиги принято важное изменение

В регламенте английской Премьер-лиги принято важное изменение

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов