Тухель: "Я еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет покинуть ПСЖ"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал ситуацию с бразильским нападающим Неймаром.
"Я еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет покинуть ПСЖ. Но пусть это останется между ним и клубом", - приводит слова Тухеля RMC.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в свой бывший клуб "Барселону", из которой он перешел в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро. Парижский клуб готов продать игрока, но именно за эту же сумму.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27