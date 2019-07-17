Тухель: "Я еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет покинуть ПСЖ"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал ситуацию с бразильским нападающим Неймаром.

"Я еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет покинуть ПСЖ. Но пусть это останется между ним и клубом", - приводит слова Тухеля RMC.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в свой бывший клуб "Барселону", из которой он перешел в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро. Парижский клуб готов продать игрока, но именно за эту же сумму.

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