Тухель: "Я с нетерпением жду возможности поработать с Кавани, Мбаппе и Неймаром"

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Тухель: "Я с нетерпением жду возможности поработать с Кавани, Мбаппе и Неймаром"

Наставник ПСЖ Томас Тухель дал комментарии после матча с "Баварией" (1:3).

"У нас исключительная атака в лице Неймара, Кавани и Мбаппе, поэтому я с нетерпением жду возможности поработать с этими футболистами. К сожалению, нам придется подождать, ведь все они прошли долгий путь на мундиале. Они будут поздно, а чемпионат начинается рано. Конечно, тренера это не может радовать.

Я не знал, чего ждать от игры с "Баварией", поскольку в нашем составе было множество неопытных футболистов" - приводит слова Тухеля FourFourTwo.

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