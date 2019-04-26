Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал, что думает о том, что нападающий команды Неймар посетил вечеринку полузащитника "Ювентуса" Дугласа Косты. Об этом сообщает Le Figaro.

Ранее сообщалось, что футболист посетил вечеринку перед матчем Кубка Франции с "Ренном".

"Я - тренер, а не его отец, полицейский или детектив. Он присутствовал на вчерашней тренировке, он присутствует и сегодня", - сказал Тухель.

Отметим, на прошлой неделе Неймар вышел на поле впервые с 23 января.

Встреча "Ренн" - ПСЖ пройдет завтра, 27 апреля. Начало - в 22:00 мск.

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