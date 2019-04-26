Тухель: "Я - тренер Неймара, а не его отец, полицейский или детектив"
Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал, что думает о том, что нападающий команды Неймар посетил вечеринку полузащитника "Ювентуса" Дугласа Косты. Об этом сообщает Le Figaro.
Ранее сообщалось, что футболист посетил вечеринку перед матчем Кубка Франции с "Ренном".
"Я - тренер, а не его отец, полицейский или детектив. Он присутствовал на вчерашней тренировке, он присутствует и сегодня", - сказал Тухель.
Отметим, на прошлой неделе Неймар вышел на поле впервые с 23 января.
Встреча "Ренн" - ПСЖ пройдет завтра, 27 апреля. Начало - в 22:00 мск.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
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|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбур
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|33
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|ФК Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24