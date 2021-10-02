Тухель ярко отреагировал на вызов в сборную Англии травмированного Джеймса

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Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель высказал недоумение в связи с приглашением в сборную Англии на октябрьские матчи защитника Риса Джеймса.

21-летний футболист неделю назад выбыл из строя из-за травмы.

"Когда я узнал про вызов Джеймса, то подумал, может, Риса позвали в сборную Англии по водному поло, поскольку сейчас он тренируется в бассейне. Это вызвало у меня удивление. Ведь известно, что он не будет готов. Думаю, это какое-то недоразумение", - приводит слова Тухеля Goal.com.

Сборная Англии в октябре сыграет с Андоррой и Венгрией в рамках квалификации ЧМ-2022.

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