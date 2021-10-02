Тухель ярко отреагировал на вызов в сборную Англии травмированного Джеймса

Теги челситомас тухельанглиярис джеймс

Тухель ярко отреагировал на вызов в сборную Англии травмированного Джеймса

Фото инстаграм "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель высказал недоумение в связи с приглашением в сборную Англии на октябрьские матчи защитника Риса Джеймса.

21-летний футболист неделю назад выбыл из строя из-за травмы.

"Когда я узнал про вызов Джеймса, то подумал, может, Риса позвали в сборную Англии по водному поло, поскольку сейчас он тренируется в бассейне. Это вызвало у меня удивление. Ведь известно, что он не будет готов. Думаю, это какое-то недоразумение", - приводит слова Тухеля Goal.com.

Сборная Англии в октябре сыграет с Андоррой и Венгрией в рамках квалификации ЧМ-2022.

Не пропустите: Вернер задумался об уходе из "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 октября

Главные новости дня: 1 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов