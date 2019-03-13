Тухель ярко высказался о будущем двух звезд ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что думает о будущем Неймара и Килиана Мбаппе в команде. Об этом сообщает Goal.
"То, что все команды хотят приобрести Неймара, Мбаппе, Верратти или Маркиньос - это нормально. Но я не беспокоюсь об этом. Они лучшие игроки и они наши", - сказал Тухель.
Ранее президент "Реала" заявил, что клуб хочет видеть в своей команде Мбаппе и Неймара.
Неймар на данный момент проходит восстановление после травмы. В текущем сезоне он участвовал в 23 матчах, отметился 20 голами и 11 ассистами.
Мбаппе отметился 29 забитыми мячами и 15 ассистами в 33 матчах.
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|Команда
|М
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|1
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|4
|Марсель
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|Реймс
|28
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|6
|Сент-Этьен
|28
|43
|7
|Монпелье
|28
|42
|8
|Ренн
|27
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|9
|Ницца
|28
|40
|10
|Страсбур
|28
|38
|11
|Ним
|27
|36
|12
|Анжер
|28
|35
|13
|Бордо
|28
|33
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|28
|31
|16
|Амьен
|28
|28
|17
|Монако
|28
|27
|18
|Дижон
|27
|21
|19
|ФК Кан
|28
|20
|20
|Генгам
|28
|19