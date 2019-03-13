Тухель ярко высказался о будущем двух звезд ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что думает о будущем Неймара и Килиана Мбаппе в команде. Об этом сообщает Goal.

"То, что все команды хотят приобрести Неймара, Мбаппе, Верратти или Маркиньос - это нормально. Но я не беспокоюсь об этом. Они лучшие игроки и они наши", - сказал Тухель.

Ранее президент "Реала" заявил, что клуб хочет видеть в своей команде Мбаппе и Неймара.

Неймар на данный момент проходит восстановление после травмы. В текущем сезоне он участвовал в 23 матчах, отметился 20 голами и 11 ассистами.

Мбаппе отметился 29 забитыми мячами и 15 ассистами в 33 матчах.

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