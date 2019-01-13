Тухель ярко высказался о возможном появлении нового игрока в ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что в ближайшее время в клуб придет новый игрок. Об этом сообщает Goal.
"Руководство клуба оповестило меня о том, что в ПСЖ появится новый игрок. Зимой сложно вести переговоры, я переживаю. Однако, когда в команде появится новый футболист, я буду спать спокойнее", - сказал Тухель.
ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|50
|2
|Лилль
|20
|37
|3
|Лион
|19
|33
|4
|Сент-Этьен
|19
|33
|5
|Монпелье
|18
|30
|6
|Ницца
|19
|29
|7
|Марсель
|17
|27
|8
|Реймс
|20
|27
|9
|Страсбур
|19
|26
|10
|Ренн
|18
|26
|11
|Нант
|18
|23
|12
|Ним
|18
|23
|13
|Бордо
|18
|22
|14
|Тулуза
|18
|21
|15
|Анжер
|18
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|20
|18
|18
|Дижон
|18
|16
|19
|Монако
|18
|13
|20
|Генгам
|19
|11