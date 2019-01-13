Тухель ярко высказался о возможном появлении нового игрока в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что в ближайшее время в клуб придет новый игрок. Об этом сообщает Goal.

"Руководство клуба оповестило меня о том, что в ПСЖ появится новый игрок. Зимой сложно вести переговоры, я переживаю. Однако, когда в команде появится новый футболист, я буду спать спокойнее", - сказал Тухель.

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1.

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