Тухель ярко высказался о возможном появлении нового игрока в ПСЖ

Теги томас тухельпсжтрансферы

Тухель ярко высказался о возможном появлении нового игрока в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что в ближайшее время в клуб придет новый игрок. Об этом сообщает Goal.

"Руководство клуба оповестило меня о том, что в ПСЖ появится новый игрок. Зимой сложно вести переговоры, я переживаю. Однако, когда в команде появится новый футболист, я буду спать спокойнее", - сказал Тухель. 

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1.

Не пропустите: ПСЖ установил исторический рекорд | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Валенсия" имеет худший процент реализации в Примере

"Валенсия" имеет худший процент реализации в Примере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 18 50
2 Лилль Лилль 20 37
3 Лион Лион 19 33
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 19 33
5 Монпелье Монпелье 18 30
6 Ницца Ницца 19 29
7 Марсель Марсель 17 27
8 Реймс Реймс 20 27
9 Страсбур Страсбур 19 26
10 Ренн Ренн 18 26
11 Нант Нант 18 23
12 Ним Ним 18 23
13 Бордо Бордо 18 22
14 Тулуза Тулуза 18 21
15 Анжер Анжер 18 20
16 ФК Кан ФК Кан 20 18
17 Амьен Амьен 20 18
18 Дижон Дижон 18 16
19 Монако Монако 18 13
20 Генгам Генгам 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов