Тухель заинтересован в подписании хавбека "Шахтера"

Теги томас тухельпсжфредшахтер донецк

Тухель заинтересован в подписании хавбека "Шахтера"Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заинтересован в подписании полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда, информирует Telefoot.

Так, по сведениям источника, парижане уже вышли на контакт с 25-летним хавбеком и "горняками", чтобы обсудить условия возможного трансфера игрока. За бразильца чемпион Франции будет готов заплатить 50 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Фред забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за "Шахтер".

Напомним, Тухель выступил против трансфера хавбека "Манчестер Юнайтед" в ПСЖ. | soccernews.ru

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