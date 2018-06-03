Тухель заинтересован в подписании хавбека "Шахтера"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заинтересован в подписании полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда, информирует Telefoot.
Так, по сведениям источника, парижане уже вышли на контакт с 25-летним хавбеком и "горняками", чтобы обсудить условия возможного трансфера игрока. За бразильца чемпион Франции будет готов заплатить 50 миллионов евро.
В завершившемся сезоне Фред забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за "Шахтер".
Напомним, Тухель выступил против трансфера хавбека "Манчестер Юнайтед" в ПСЖ. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Они мячом владели, а мы их... Испания не смогла победить Швейцарию в преддверии Чемпионата Мира
-
Вечные фавориты мундиалей: сборная Германии готовится в России отстоять титул
-
Человек, который изменил все, или как Зинедин Зидан сделал из "Реала" настоящую "машину"
-
Ловкость вингеров и никакого мошенничества: сборная Украины разгромила Албанию
-
Неймар снова в деле! Бразилия одолевает Хорватию на "Энфилде"
Лента новостей
-
Дешам рассказал о роли Погба в сборной Франции
-
Жуткий шрам игрока "Ромы" после операции на мозге: опубликовано фото
-
Представитель "Зенита" оценил вызов в сборную России группу игроков своего клуба
-
Стала известна причина пропуска Бускетсом матча против Швейцарии
-
Немецкий тренер отказался возглавить "Реал"
-
Игрок "Локомотива" рассказал о расизме в России
-
Модрич поговорил с Неймаром насчет перехода форварда в "Реал"
-
Неймар оценил свою нынешнюю форму
-
Испанский игрок сделал заявление перед ЧМ-2018
-
"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами
-
Легенды "Реала" победили легенд "Арсенала"
-
Аргентинский хавбек "Зенита" оценил уровень чемпионата России
-
Египетский хавбек перейдет в клуб АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" близок к первому летнему трансферу
-
Испания - Швейцария - 1:1 (обзор)
-
"Ливерпуль" близок к подписанию сильного игрока
-
Они мячом владели, а мы их... Испания не смогла победить Швейцарию в преддверии Чемпионата Мира
-
"Барселоне" грозит серьезное наказание из-за Гризманна
-
"Наполи" назвал "Манчестер Сити" новую цену на своего игрока
-
Вечные фавориты мундиалей: сборная Германии готовится в России отстоять титул
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
|Мариуполь
|32
|39
|6
|Верес Ровно
|32
|35