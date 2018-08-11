Тухель заинтересован в подписании игрока "Барселоны"

Теги усман дембелепсжтомас тухельбарселона

Тухель заинтересован в подписании игрока "Барселоны"Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заинтересован в подписании вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, наставник парижан желает воссоединиться с 21-летним игроком "сине-гранатовых", с которым он работал в дортмундской "Боруссии". Чемпион Франции уже начал изучать возможность этого трансфера.

В прошлом сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 24 матчах за "Барселону".

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