Тухель заинтересован в подписании в ПСЖ хавбека дортмундской "Боруссии"

Теги псжюлиан вайгльборуссия дортмундтомас тухель

Тухель заинтересован в подписании в ПСЖ хавбека дортмундской "Боруссии"Немецкий специалист Томас Тухель, который, как ожидается, ближайшим летом возглавит ПСЖ, уже строит трансферные планы на ближайшее лето для своего нового клуба.

Так, по сведениям Le Parisien, ближайшим летом 44-летний специалист намерен предпринять попытки заполучить в ряды парижан своего бывшего подопечного из дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля.

В нынешнем сезоне 22-летний Вайгль забил 1 гол в 31 матче за свой клуб.

Напомним, ПСЖ готовит предложение по защитнику "Ювентуса". | soccernews.ru

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