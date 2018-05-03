Тухель заинтересован в подписании в ПСЖ звезды "Барселоны"

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Тухель заинтересован в подписании в ПСЖ звезды "Барселоны"Немецкий тренер Томас Тухель заинтересован в подписании в ПСЖ, который он, как ожидается, возглавит ближайшим летом, вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле.

Так, по сведениям испанской прессы, 44-летний специалист хочет воссоединиться с французом, с которым он работал в дортмундской "Боруссии", на "Парк де Пренс". Тухель уже включил 20-летнего игрока "сине-гранатовых" в свой трансферный шорт-лист.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 21 матче за "Барселону".

Напомним, капитан ПСЖ едва не умер в России несколько лет назад. | soccernews.ru

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