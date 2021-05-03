Тухель заявил, что ещё не определился с тактикой на матч против "Реала"

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что может изменить систему игры и стартовый состав своей команды перед ответным матчем полуфинала Лиги Чемпионов против "Реала".

"Если мы будем играть без нападающего, и Серхио Рамосу будет не с кем бороться, это тоже может быть решением. Я еще не решил.

Для нас это еще одна проблема, потому что Рамос — лидер "Реала" и тот парень, который может найти ответы на множество вопросов, которые мы, надеюсь, им зададим", — цитирует Тухеля The Telegraph.

Первый матч между "Реалом" и "Челси" на прошлой неделе завершился ничейным результатом - 1:1.

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