Тухель заявил, что ещё не определился с тактикой на матч против "Реала"
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что может изменить систему игры и стартовый состав своей команды перед ответным матчем полуфинала Лиги Чемпионов против "Реала".
"Если мы будем играть без нападающего, и Серхио Рамосу будет не с кем бороться, это тоже может быть решением. Я еще не решил.
Для нас это еще одна проблема, потому что Рамос — лидер "Реала" и тот парень, который может найти ответы на множество вопросов, которые мы, надеюсь, им зададим", — цитирует Тухеля The Telegraph.
Первый матч между "Реалом" и "Челси" на прошлой неделе завершился ничейным результатом - 1:1.
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