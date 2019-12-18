Тухель заявил, что нападающий Неймар хорошо себя чувствует в ПСЖ

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Тухель заявил, что нападающий Неймар хорошо себя чувствует в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о взаимоотношениях с форвардом команды Неймаром. Об этом пишет AS.

"В наших отношениях с Неймаром почти ничего не изменилось, мы всегда хорошо общались. Он счастлив в клубе, и мы вместе идем вперед. В раздевалке его также принимают. У него большое сердце, и он все говорит прямо. По нему видно, что он наслаждается футболом", - сказал Тухель.

Неймар играет в ПСЖ с 2017 года. Этим летом футболист хотел перейти в "Барселону", однако трансфер так и не состоялся.

 

В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар участвовал в 9 матчах, отметившись 7 голами и 3 ассистами. У Мбаппе в активе 11 встреч, 9 забитых голов и 4 результативные передачи.

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