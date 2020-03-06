Тухель заявил, что не боится выпускать Неймара в матче со "Страсбуром"

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Тухель заявил, что не боится выпускать Неймара в матче со "Страсбуром"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель сказал, что выпустит нападающего Неймара на матч 28-го тура Лиги 1 со "Страсбуром", если футболист будет готов.

"Мы не можем защитить футболистов. В прошлый раз со "Страсбуром" у нас были определенные ситуации, но я не могу не думать, что они способны на странные вещи.

В матче с "Лионом" Неймар получил повреждение. Если он готов, то сыграет", - сказал Тухель.

Напомним, что в январе 2019 года Неймар получил перелом пятой плюсневой кости на правой ноге в матче со "Страсбуром".

А еще: Тухель заявил, что Неймар стал спокойнее и нашел свой ритм| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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