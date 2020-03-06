Тухель заявил, что не боится выпускать Неймара в матче со "Страсбуром"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель сказал, что выпустит нападающего Неймара на матч 28-го тура Лиги 1 со "Страсбуром", если футболист будет готов.
"Мы не можем защитить футболистов. В прошлый раз со "Страсбуром" у нас были определенные ситуации, но я не могу не думать, что они способны на странные вещи.
В матче с "Лионом" Неймар получил повреждение. Если он готов, то сыграет", - сказал Тухель.
Напомним, что в январе 2019 года Неймар получил перелом пятой плюсневой кости на правой ноге в матче со "Страсбуром".
А еще: Тухель заявил, что Неймар стал спокойнее и нашел свой ритм| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|27
|55
|3
|Ренн
|27
|47
|4
|Лилль
|27
|46
|5
|Лион
|27
|40
|6
|Монпелье
|27
|40
|7
|Монако
|27
|40
|8
|Реймс
|27
|38
|9
|Ницца
|27
|38
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Нант
|27
|37
|12
|Бордо
|27
|36
|13
|Анжер
|27
|36
|14
|Брест
|27
|34
|15
|Метц
|27
|31
|16
|Сент-Этьен
|27
|29
|17
|Дижон
|27
|27
|18
|Ним
|27
|27
|19
|Амьен
|27
|22
|20
|Тулуза
|27
|13