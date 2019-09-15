Тухель заявил, что не осуждает фанатов, освиставших Неймара

Теги псжнеймартомас тухель

Тухель заявил, что не осуждает фанатов, освиставших Неймара

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель сказал, что не обижается на фанатов, освиставших игрока команды Неймара, который впервые в этом сезоне вышел на поле. Об этом информирует Goal.

"Неймару было непросто, он очень чувствительный парень, однако ему удалось справиться. Это жизнь, я понимаю, фанатам сложно было во время летнего трансферного окна, поэтому стоит понять их поведение. Я их не осуждаю.

Неймар может играть лучше, ему нужно несколько игр, чтобы войти в нужный ритм", - сказал Тухель.

Вчера ПСЖ минимально обыграл "Страсбур" в матче 5-го тура чемпионата Франции. Бразилец забил победный гол на 92-й минуте.

А еще: Неймар принес ПСЖ победу над "Страсбуром"| http://soccernews.ru

   
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней

"Ювентус" не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 4 9
2 Ренн Ренн 3 9
3 Анжер Анжер 4 9
4 Лион Лион 4 7
5 Нант Нант 4 7
6 Тулуза Тулуза 4 7
7 Лилль Лилль 3 6
8 Ницца Ницца 3 6
9 Бордо Бордо 4 5
10 Брест Брест 4 5
11 Реймс Реймс 3 4
12 Ним Ним 4 4
13 Марсель Марсель 3 4
14 Монпелье Монпелье 4 4
15 Метц Метц 4 4
16 Сент-Этьен Сент-Этьен 3 4
17 Амьен Амьен 4 3
18 Страсбур Страсбур 3 2
19 Монако Монако 3 1
20 Дижон Дижон 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов