Тухель заявил, что не осуждает фанатов, освиставших Неймара

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель сказал, что не обижается на фанатов, освиставших игрока команды Неймара, который впервые в этом сезоне вышел на поле. Об этом информирует Goal.



"Неймару было непросто, он очень чувствительный парень, однако ему удалось справиться. Это жизнь, я понимаю, фанатам сложно было во время летнего трансферного окна, поэтому стоит понять их поведение. Я их не осуждаю.



Неймар может играть лучше, ему нужно несколько игр, чтобы войти в нужный ритм", - сказал Тухель.



Вчера ПСЖ минимально обыграл "Страсбур" в матче 5-го тура чемпионата Франции. Бразилец забил победный гол на 92-й минуте.



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