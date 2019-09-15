Тухель заявил, что не осуждает фанатов, освиставших Неймара
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель сказал, что не обижается на фанатов, освиставших игрока команды Неймара, который впервые в этом сезоне вышел на поле. Об этом информирует Goal.
"Неймару было непросто, он очень чувствительный парень, однако ему удалось справиться. Это жизнь, я понимаю, фанатам сложно было во время летнего трансферного окна, поэтому стоит понять их поведение. Я их не осуждаю.
Неймар может играть лучше, ему нужно несколько игр, чтобы войти в нужный ритм", - сказал Тухель.
Вчера ПСЖ минимально обыграл "Страсбур" в матче 5-го тура чемпионата Франции. Бразилец забил победный гол на 92-й минуте.
А еще: Неймар принес ПСЖ победу над "Страсбуром"| http://soccernews.ru
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