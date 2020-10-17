Тухель заявил, что Неймар примет участие в матче ЛЧ с "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель после победного матча с "Нимом" в 7-м туре чемпионата Франции рассказал, почему форвард Неймар пропустил эту встречу.
Бразилец не сыграл, так как тренерский штаб решил предоставить ему отдых перед матчем Лиги Чемпионов.
По словам тренера, бразилец сможет сыграть против "Манчестер Юнайтед" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
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