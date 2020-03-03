Тухель заявил, что Неймар стал спокойнее и нашел свой ритм
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, как чувствует себя форвард команды Неймар.
"Он стал спокойнее. Неймар провел хороший матч против "Бордо" хоть и получил красную карточку. Но как есть, так и есть.
Я чувствую, что он успокоился, готовится к завтрашней игре. Он сыграет, ему это нужно.
Я счастлив, что он сыграет против "Лиона". Он уверен в себе и нашел свой ритм", - сказал Тухель.
В этом сезоне 28-летний бразилец участвовал в 15 матчах, в которых забил 13 голов и сделал 6 ассистов.
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