Тухель заявил, что Неймар стал спокойнее и нашел свой ритм

Теги псжтомас тухельнеймар

Тухель заявил, что Неймар стал спокойнее и нашел свой ритм

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, как чувствует себя форвард команды Неймар.

"Он стал спокойнее. Неймар провел хороший матч против "Бордо" хоть и получил красную карточку. Но как есть, так и есть.

Я чувствую, что он успокоился, готовится к завтрашней игре. Он сыграет, ему это нужно.

Я счастлив, что он сыграет против "Лиона". Он уверен в себе и нашел свой ритм", - сказал Тухель.

В этом сезоне 28-летний бразилец участвовал в 15 матчах, в которых забил 13 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Сетьен проведет беседу со своим помощником, которым недовольны игроки "Барселоны"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21

Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 27 55
3 Ренн Ренн 27 47
4 Лилль Лилль 27 46
5 Монпелье Монпелье 27 40
6 Монако Монако 27 40
7 Реймс Реймс 27 38
8 Ницца Ницца 27 38
9 Страсбур Страсбур 27 38
10 Лион Лион 26 37
11 Нант Нант 27 37
12 Бордо Бордо 27 36
13 Анжер Анжер 27 36
14 Брест Брест 27 34
15 Метц Метц 27 31
16 Сент-Этьен Сент-Этьен 26 29
17 Дижон Дижон 27 27
18 Ним Ним 27 27
19 Амьен Амьен 27 22
20 Тулуза Тулуза 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов