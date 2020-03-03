Тухель заявил, что Неймар стал спокойнее и нашел свой ритм

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, как чувствует себя форвард команды Неймар.

"Он стал спокойнее. Неймар провел хороший матч против "Бордо" хоть и получил красную карточку. Но как есть, так и есть.

Я чувствую, что он успокоился, готовится к завтрашней игре. Он сыграет, ему это нужно.

Я счастлив, что он сыграет против "Лиона". Он уверен в себе и нашел свой ритм", - сказал Тухель.

В этом сезоне 28-летний бразилец участвовал в 15 матчах, в которых забил 13 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Сетьен проведет беседу со своим помощником, которым недовольны игроки "Барселоны"| http://soccernews.ru