Тухель жёстко раскритиковал календарь ПСЖ
Наставник ПСЖ Томас Тухель эмоционально выразил недовольство расписанием матчей своей команды.
"Я должен сказать, что мы убиваем игроков, они мертвы. Боюсь, что они продолжат получать травмы, если всё так продолжится", - цитирует Тухеля Get French Football News.
За шесть дней парижане провели три матча Лиги 1, в двух из которых потерпели поражения.
Помимо проблемы с травмами ПСЖ столкнулся с вспышкой коронавируса - несколько футболистов уже переболели COVID-19, но есть и те, кто ещё лечится.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13