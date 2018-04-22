Тульские традиции питерцев: "Зенит" не прочь снова разжиться очками на поле "Арсенала"

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Тульские традиции питерцев: "Зенит" не прочь снова разжиться очками на поле "Арсенала"

"Арсенал" Т – "Зенит"

Стадион: "Арсенал" (Тула, Россия)

Начало матча: 14:00

Арбитр: Владимир Москалев (Воронеж)

Одним из матчей 27 тура чемпионата России будет поединок между тульским "Арсеналом" и питерским "Зенитом". В матче первого круга "канониры" преподнесли сюрприз, переиграв команду Роберто Манчини в Санкт-Петербурге. Напомним, что единственный гол в той встрече забил Эванс Кангва. Амбициозны туляки и по отношению к домашнему поединку, но есть одно "но": "Зенит" ведет борьбу за места в призерах чемпионата и, в первую очередь, за путевку в Лигу чемпионов. Еще можно говорить и о том, что питерцы по-прежнему претендуют на чемпионство. Однако отыграть 8 очков у лидера Премьер-лиги можно только в том случае, если ведущая команда потеряет больше половины очков из оставшихся. Поверить в это сейчас крайне сложно.

"Арсенал" еще в марте решил главную задачу на сезон – сохранение прописки в РФПЛ, а потому в последнее время ожидаемо сбавил ход, добыв всего одну викторию в четырех играх. В минувшем туре "канониры" ничего не смогли поделать на выезде с "Краснодаром" (0:3), но все равно остается на 7-м месте. 

Перед предстоящей встречей в распоряжении Миодрага Божовича 23 футболиста. Однако сыграть против команды с берегов Невы смогут не все. По условиям аренды матч пропустят защитник Иван Новосельцев и нападающий Лука Джорджевич. Не сможет выйти на поле и Гиа Григалава, который продолжает тренироваться по индивидуальной программе. В общую группу грузинский защитник вернется только на следующей неделе. Травмирован Хабиб Майга. Под вопросом участие в воскресной встрече и лидера атак туляков Артема Дзюбы. Форвард, права на которого принадлежат "Зениту", очень хочет появиться на поле. Цена вопроса – 10 миллионов рублей, которые необходимо заплатить питерскому клубу. Решение об участии Дзюбы в матче будет принято в день игры.

На уходящей неделе "Зенит" хоть и выиграл у "Динамо" (2:1), но продолжил показывать посредственный футбол. Звездная по местным меркам команда Манчини была на грани очередного конфуза, но вырвала-таки победу на последних секундах благодаря голу 17-летнего защитника Скроботова. В целом же игра питерцев была пресной и шаблонной. Недаром, что и первый мяч на счету защитника Кришито. Как бы то ни было "Зенит" по-прежнему в гонке за место в Лиге чемпионов, уступая 3-е место ЦСКА только по разнице мячей.

Учитывая плотность команд в первой пятерке, побеждать питерцам в этом туре нужно обязательно. Кстати, оба предыдущих приезда "Зенита" в Тулу заканчивались самыми крупными домашними поражениями арсенальцев за все время выступлений в чемпионатах России на всех уровнях – 0:4 и 0:5 соответственно. Так что "Зенит" любит и умеет побеждать "канониров" на их поле.

Интересные факты противостояния тульского "Арсенала" и "Зенита":

В Туле "Зенит" выигрывал исключительно с крупным счетом (4:0 и 5:0) 

В 5 очных играх в рамках Премьер-лиги питерцы пропустили от "Арсенала" один гол

В весенней части чемпионата "канониры" дома не проигрывали

В Премьер-лиге "Зенит" не проигрывает с 27 ноября 2017 года    

Ориентировочные составы на игру:

"Арсенал" Т: Левашов – К.Комбаров, Хагуш, Беляев, Альварес, Берхамов, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Кангва, Расич.

"Зенит": Лунев – Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Полоз.

Прогноз на матч "Арсенал" Т – "Зенит":

"Арсенал" достаточно результативно играет в родных стенах, тогда как "Зенит" едет в Тулу исключительно за победой. А для того чтобы набрать 3 очка в битве с "Арсеналом" питерцам может не хватить одного забитого гола. Прогнозируем результативную игру, но все же с преимуществом команды Роберто Манчини.

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество "Зениту". На победу гостей средний коэффициент составляет 1.75 баллов, в то время как для туляков этот показатель равен 5.30 баллов. Что касается ничьей, то она оценивается с большей вероятностью – 3.60 баллов.   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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3 ЦСКА Москва 26 48
4 Зенит Санкт-Петербург 26 48
5 Краснодар 26 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 26 35
8 Арсенал Тула 26 35
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 31
11 Ростов 27 31
12 Динамо Москва 26 30
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