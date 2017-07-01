Тульский "Арсенал" арендовал хавбека ЦСКА

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Тульский "Арсенал" арендовал хавбека ЦСКА

Тульский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника ЦСКА Сергея Ткачёва.

28-летний футболист присоединился к "канонирам" на правах аренды. Соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа игрока летом следующего года.

Напомним, что в минувшем сезоне Ткачёв был в аренде в "Крыльях Советов" - в его активе 21 матч, 3 гола и 1 ассист.

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