Тульский "Арсенал" арендовал хавбека ЦСКА

Тульский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника ЦСКА Сергея Ткачёва.

28-летний футболист присоединился к "канонирам" на правах аренды. Соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа игрока летом следующего года.

Напомним, что в минувшем сезоне Ткачёв был в аренде в "Крыльях Советов" - в его активе 21 матч, 3 гола и 1 ассист.

Не пропустите: ЦСКА нацелился на Арану. | http://soccernews.ru