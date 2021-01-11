Тульский "Арсенал" арендовал хавбека "Рубина"

Полузащитник казанского "Рубина" Игорь Коновалов перейдет в тульский "Арсенал", сообщает журналист Иван Карпов в своем Twitter.

По данным источника, "канониры" арендуют футболиста до конца сезона без права последующего выкупа. Зарплату хавбеку будет платить "Арсенал".

24-летний Коновалов выступает за "Рубин" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел семь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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