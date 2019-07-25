Тульский "Арсенал" арендует хавбека "Спартака"

Теги арсенал тулаалександр ломовицкийспартак москва

Тульский "Арсенал" арендует хавбека "Спартака"

Хавбек "Спартака" Александр Ломовицкий близок к переходу в тульский "Арсенал".

Сообщается, что тульский клуб арендует 21-летнего игрока до следующего года. Отмечается, что у "Арсенала" будет возможность выкупа футболиста по окончании аренды.

Ранее в услугах Ломовицкого также были заинтересованы "Рубин" и "Урал".

В прошлом сезоне на счету игрока одна голевая передача в 24 матчах.

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