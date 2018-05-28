Тульский "Арсенал" близок к назначению экс-тренера "Краснодара"

Тульский "Арсенал" определился с приоритетным кандидатом на замену бывшему главному тренеру команды Миодрагу Божовичу.

Как сообщают российские СМИ, "канониров", скорее всего, возглавит экс-наставник "Краснодара" Олег Кононов.

О назначении 52-летнего белорусского специалиста может быть объявлено уже в среду.

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