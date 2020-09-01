Тульский "Арсенал" близок к покупке трансферной цели "Зенита"

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Тульский "Арсенал" близок к покупке трансферной цели "Зенита"

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский близок к переходу в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "канониры" готовы заплатить за футболиста полную сумму отступных, которая составляет один миллион евро. Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Зенита", "Краснодара" и киевского "Динамо".

24-летний Зиньковский выступает за "Крылья Советов" с 2019 года, провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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