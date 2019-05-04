Тульский "Арсенал" дома обыграл "Локомотив"

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Тульский "Арсенал" дома обыграл "Локомотив"

Тульский "Арсенал" обыграл "Локомотив" в домашнем матче в рамках 27-го тура чемпионата России.

"Арсенал" - "Локомотив" - 2:0

Голы: Бакаев, 24 - 1:0, Джорджевич, 59 - 2:0.

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Альварес, Беляев, Бакаев, Ткачев, Горбатенко, Костадинов, Кангва, Джорджевич (Володько, 76).

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Игнатьев, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Тарасов (Чорлука, 32), Эдер (Смолов, 76), Фарфан (Кварацхелия, 45).

"Локомотив" набрав 49 баллов, расположился на 2 месте в турнирной таблице чемпионата России. Тульский "Арсенал" с 42 очками занимает 6 место. 

Поражение железнодорожников помогло "Зениту" досрочно стать чемпионом России.

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