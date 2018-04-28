Тульский "Арсенал" дома переиграл "Анжи"

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Тульский "Арсенал" дома переиграл "Анжи"

В рамках 28-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" на своём поле выиграл у "Анжи" со счётом 2:1.

"Арсенал Тула" – "Анжи" - 2:1

Голы: Берхамов, 16 - 1:0, Хубулов, 22 - 1:1, Сунзу, 62 - 2:1.

"Арсенал Тула": Левашов, Сунзу, Альварес, Хагуш, Беляев, Ткачев (Расич, 90), Чаушич, Берхамов, Кангва, Джорджевич (Шевченко, 60), Дзюба (Аджоев, 90).

"Анжи": Будаков, Армаш, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Поку (Лескано, 68), Антон, Хубулов (Маркелов, 87), Данченко, Мусалов, Прудников (Будковский, 80).

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