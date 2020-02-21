Тульский "Арсенал" дозаявил Лодыгина для участия в РПЛ

Тульский "Арсенал" дозаявил голкипера Юрия Лодыгина для участия в РПЛ. Футболист будет выступать под 19-м номером. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.

Голкипер подписал контракт с российским клубом до лета 2020 года. Последним клубом, в котором играл Лодигин был турецкий "Газиантеп".

Помимо вратаря тульский клуб дозаявил 22-летнего защитника Артема Сокола, 18-летнего полузащитника Кирилла Шехова, а также 18-летнего защитника Никиту Глойдмана.

После 19 туров РПЛ "Арсенал" занимает 6 место в турнирной таблице.

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