Тульский "Арсенал" готов избавиться от Комбарова и еще нескольких игроков

Тульский "Арсенал" намерен расстаться с несколькими футболистами в зимнее трансферное окно, сообщают "Тульские новости".

По сведениям источника, "Арсенал" готов рассмотреть варианты с переходами в другие клубы полузащитников Сергея Ткачева и Игоря Горбатенко, а также защитника Кирилла Комбарова. Кроме того, "канониры" ищут варианты трудоустройства для нападающего Романа Минаева, а также для белорусских полузащитников Юрия Ковалева и Валерия Громыко.

В нынешнем сезоне 33-летний Комбаров провел за "Арсенал" пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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