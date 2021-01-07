Тульский "Арсенал" готов избавиться от Комбарова и еще нескольких игроков
Тульский "Арсенал" намерен расстаться с несколькими футболистами в зимнее трансферное окно, сообщают "Тульские новости".
По сведениям источника, "Арсенал" готов рассмотреть варианты с переходами в другие клубы полузащитников Сергея Ткачева и Игоря Горбатенко, а также защитника Кирилла Комбарова. Кроме того, "канониры" ищут варианты трудоустройства для нападающего Романа Минаева, а также для белорусских полузащитников Юрия Ковалева и Валерия Громыко.
В нынешнем сезоне 33-летний Комбаров провел за "Арсенал" пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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