Тульский "Арсенал" хочет вернуть игрока "Зенита"
Форвард "Зенита" Лука Джорджевич может вернуться в тульский "Арсенал", сообщают российские СМИ.
После позорного вылета из Лиги Европы "канониры" в срочном порядке ищут усиление атакующей линии.
Одним из вариантов укрепления нападения команды является аренда у "сине-бело-голубых" 25-летнего черногорца.
Напомним, что на игрока "Зенита" также претендует московский "Локомотив".
Джорджевич выступал за "Арсенал" на правах аренды на протяжении двух последних сезонов, в его активе 50 матчей, 16 голов и 6 ассистов.
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