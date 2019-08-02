Тульский "Арсенал" хочет вернуть игрока "Зенита"

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Тульский "Арсенал" хочет вернуть игрока "Зенита"

Форвард "Зенита" Лука Джорджевич может вернуться в тульский "Арсенал", сообщают российские СМИ.

После позорного вылета из Лиги Европы "канониры" в срочном порядке ищут усиление атакующей линии.

Одним из вариантов укрепления нападения команды является аренда у "сине-бело-голубых" 25-летнего черногорца.

Напомним, что на игрока "Зенита" также претендует московский "Локомотив".

Джорджевич выступал за "Арсенал" на правах аренды на протяжении двух последних сезонов, в его активе 50 матчей, 16 голов и 6 ассистов.

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