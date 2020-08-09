Тульский "Арсенал" и "Ахмат" не выявили победителя

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Тульский "Арсенал" и "Ахмат" не выявили победителя

В матче 1-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 0:0.

Клубы пока что делят 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

"Арсенал" Тула – "Ахмат" Грозный - 0:0

"Арсенал": Шамов, Григалава, Бауэр, Беляев, Довбня (Денисов, 50), Лесовой, Хлусевич, Кангва, Горбатенко (Громыко, 64), Пантелеев (Костадинов, 64), Луценко.

"Ахмат": Шелия, Ненахов, Нижич, Богосовац, Семенов, Тимофеев, Швец (Исмаэл, 62), Иванов, Бериша, Умаев (Понсе, 51), Ильин (Харин, 62).

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