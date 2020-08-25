Тульский "Арсенал" и "Химки" сыграли вничью в матче РПЛ
В матче 5-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с подмосковными "Химками" со счетом 1:1. Счет открыл игрок гостей Камран Алиев на 30-й минуте, но во втором тайме "канониров" спас от поражения Эванс Кангва.
"Арсенал" поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, "Химки" остались на 15-й позиции.
"Арсенал" Тула – "Химки" Химки - 1:1 (0:1)
Голы: Алиев, 30 - 0:1, Кангва, 76 - 1:1
"Арсенал": Нигматуллин, Бауэр, Комбаров (Хлусевич, 46), Бурлак, Сокол, Громыко, Чаушич (Ткачев, 70), Кангва, Кангва, Лесовой, Луценко (Минаев, 45; Пантелеев, 70).
"Химки": Лантратов, Тихонов (Мартусевич, 84), Тихий, Данилкин, Трошечкин, Мурнин (Корян, 60), Казанцев, Кухарчук, Ломовицкий (Засеев, 84), Конате (Полярус, 49), Алиев.
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