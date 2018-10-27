Тульский "Арсенал" и "Оренбург" расписали результативную ничью

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Тульский "Арсенал" и "Оренбург" расписали результативную ничью

В рамках 12-го тура РПЛ тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Оренбургом". За хозяев отметились Мирзов и Джорджевич, за гостей - Терехов и Попович.

"Арсенал" Тула - Оренбург 2:2

Голы: Мирзов, 42 - 1:0, Терехов, 61 - 1:1, Джорджевич, 64 - 2:1, Попович, 76 - 2:2

"Арсенал" Тула: Левашов, Беляев, Мохаммед, Альварес, Григалава, Горбатенко, Бакаев (Лесовой, 66), Мирзов (Ткачев, 64), Костадинов, Комбаров (Хагуш, 75), Джорджевич.

"Оренбург": Фролов, Бегич, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Мишкич, Афонин, Попович (Бреев, 88), Малых, Козлов (Галаджан, 72), Сутормин (Чуканов, 55).

Предупреждения: Горбатенко (21), Ойеволе (38), Сиваков (50), Ткачев (78), Попович (85).

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