Тульский "Арсенал" и "Рубин" расписали безголевую ничью

В рамках 17-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" на своём поле сыграл вничью с "Рубином" со счётом 0:0.

"Арсенал Тула" – "Рубин" - 0:0

"Арсенал Тула": Габулов, Сунзу, Григалава, Хагуш, Комбаров, Чаушич (Берхамов, 68), Ткачев (Александров, 82), Боурчану, Горбатенко, Беляев, Джорджевич (Расич, 87).

"Рубин": Джанаев, Камболов, Сигурдссон, Гранат, Набиуллин, Жемалетдинов (Азмун, 71), Оздоев, Кудряшов, Канунников (Лестьенн, 81), Сорокин, Мвила.

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